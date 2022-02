Kurt Strand: Morten Messerschmidt er blevet fætter flink

”Mit navn er Morten Messerschmidt, og i denne udgave af ’Ring til oppositionen’ er det mig, som stiller sig til rådighed. Så hvad skal vi tale om? Skal det være EU? Varmeafgifter? Skal det være konventioner? Eller noget helt syttende; dyrevelfærd, de ældre… Alt er på paletten. Du ringer, og jeg svarer.”

Med 60 procent af stemmerne ved det nylige formandsvalg i ryggen, var det en både oplagt og selvsikker formand for Dansk Folkeparti, som svarede på lytterspørgsmål på P1 mandag eftermiddag. Og udover de emner, han selv foreslog, blev der i næsten fem kvarter diskuteret blandt andet skat, både den gamle og "nye" radiokanal 24syv, dannelse, social arv og klimatosser.

Hele vejen igennem afstod han fra den lidt belærende og arrogante stil, han ikke sjældent har praktiseret. Måske fordi det forpligter nu at skrive formand på visitkortet. Kurt Strand Journalist

Allerede fra begyndelsen lovede Messerschmidt, at han ville afholde sig fra intetsigende ”politikersvar”. Alligevel slap han afsted med intetsigende formuleringer i stil med ”jeg hører, hvad du siger”, ”det er altid rart at få input” og ”det gør da indtryk på mig, når jeg hører det her”. Hvad, hvordan og hvornår han vil arbejde konkret videre med lytternes ønsker og pointer, forsvandt desværre et sted derude i radiobølgernes lange galakse.

Omkring en halv snes lyttere nåede igennem til Morten Messerschmidt, og bortset fra et par enkelte var de forbløffende enige med ham. Ganske anderledes end når det er ministre, som tager telefonen i ”Ring til regeringen”, der ved årsskiftet er suppleret med muligheden for at tale med en leder af et oppositionsparti eller et støtteparti. Ministrene står for skud, også for områder de ikke er ansvarlige for, og det er selvfølgelig både nødvendigt og uundgåeligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alligevel var mængden af enighed mellem den nyslåede formand og lytterne lidt påfaldende. Det var undervejs svært at frigøre sig fra en sammenligning med sociale mediers ekkokamre, hvor ingen bliver forstyrret af modsatrettede holdninger. Uanset om det er i nettets krinkelkroge eller i radioen, er det ærgerligt, for det er jo netop i modsigelsen, når meninger brydes, at nye erkendelser vokser frem.

Mest påfaldende var fraværet af lyttere, som ville tale om misbrug af EU-midler og en mulig straf forude, der potentielt kan sende Messerschmidt bag tremmer. Den aktuelle uro i hans nærmeste bagland med usædvanlig og højlydt kritik af DF-formanden – senest kulmineret med Martin Henriksens farvel til hovedbestyrelsen – blev heller ikke diskuteret. Ligesom andre partiers – især socialdemokraternes – åbenlyse overtagelse af Dansk Folkepartis mærkesager ikke blev berørt.

Men måske er der en såre enkel forklaring: Nemlig, at de nævnte emner fylder mere hos Christiansborgs Klogeåger, hos politiske modstandere og i medierne end blandt gennemsnitlige vælgere, og at for mange er det vigtigere at få gjort noget ved de varmeregninger, der er eksploderende lige nu.

En anden forklaring på det manglende lyttermodspil kan være Morten Messerschmidts fætter flink-stil. Hele vejen igennem afstod han fra den lidt belærende og arrogante stil, han ikke sjældent har praktiseret. Måske fordi det forpligter nu at skrive formand på visitkortet.

Kurt Strand er journalist og underviser.