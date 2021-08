Kurt Strand: Ny kulturminister kan næsten ikke undgå at gøre det bedre end forgængeren

Iført en optimistisk jahat vover Kurt Strand at forudskikke, at der bliver skruet op for blusset og rørt i den mediepolitiske gryde, når Ane Halsboe-Jørgensen (S) får ordentligt overtaget roret på kulturministerposten

I OVER TO ÅR har et udspil til en ny medieaftale været undervejs. I over to år er det blevet udskudt med skiftende begrundelser. Og i over to år har den nu forhenværende socialdemokratiske kulturminister Joy Mogensen udstedt jævnlige, ikke-indfriede løfter om, at udspillet ville komme inden årets udgang, inden sommerferien, senest til efteråret og så videre og så videre...