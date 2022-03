Kurt Strand: Podcast om det gode liv byder på noget så sjældent som en ægte samtale

Forfatteren Leonora Christina Skovs spontane beskrivelse af Daniel Øhrstrøm – formentlig inspireret af hans viltre skæg – beskriver meget godt den gode stemning mellem de to i podcasten ”Liv & Sjæl”, en ny Kristeligt Dagblad-serie med en stribe markante personligheders bud på det gode liv. Leonora Christina Skov er første gæst hos Daniel Øhrstrøm, og selv om mødet mellem de to foregår i et lydtæt og -dødt podcaststudie, lykkes det forbløffende godt at udfolde en god portion livsklogskab i løbet af en halv times tid.

Podcasten er nemlig noget så sjældent som en ægte samtale, hvor begge har noget at byde på. Genren er alt andet end nem, og den stiller store krav til værten, som jo også skal sørge for, at refleksioner og pointer bliver relevante for os, der lytter. Hvor svært, det faktisk er, vidner en del radioudsendelser og podcast om. Ganske ofte bliver resultatet nemlig en slags lukket fest, hvor lytterne måske nok er inviteret med, men hvor indforståethed og vennesæl jovialitet i praksis virker ekskluderende.

Det sker ikke i Øhrstrøms og Skovs samtale. De to kender hinanden fra tidligere interview, de er i høj grad på bølgelængde, og der er i tilgift tydelig, gensidig respekt. Risikoen for at udelukke lytterne er der således i høj grad, men fordi værten ikke kun er samtalepartner, lykkes det i rolleskift til mere traditionel og nysgerrigt spørgende interviewer at række ud. En del spørgsmål tager direkte afsæt i, hvad der netop er blevet sagt, der bliver uddybet og muligheden for at blive klogere er absolut til stede.

Som når Leonora Christina Skov bliver spurgt: ”Hvad tror du, det betyder at have ’det gode liv’?”, ”Hvad er det, du har valgt fra?” eller: ”Hvorfor følte du dig ikke elsket af dine forældre?”.

Nogle af spørgsmålene går tæt på, og de repræsenterer det overordnede, eksistentielle tema, som det nok vil være svært for mange af os at sætte ord på. Netop derfor er kvaliteten af de stillede spørgsmål vigtig, fordi det er dem, som skal sikre noget lytteværdigt og udbytterigt.

Afgørende er selvfølgelig, at samtalens hovedperson ikke bare har sagt ja til at være med, men at hun også har besluttet sig for at lukke op for posen. Det har Leonora Christina Skov med en tydelig lyst til at fortælle, reflektere og give noget af sig selv.

Podcasten er som nævnt den første i en serie, og hvis de kommende afsnit også byder på gode samtalepartnere, så burde der være god chance for succes i øregangene hos et støt voksende publikum. Men spar mig gerne for ligegyldige ”skillere”, små stumper musik, som ubegrundet afbryder tre gange undervejs. Lad ordene stå for sig selv i den studieknastørre samtale, der slutter med humørfyldte bobler og en livsglad Leonora Christina Skov, som i sin begejstring for stilhed blandt andet siger:

”Man kan altid finde en fugl og et stykke himmel et sted… Og noget champagne”.

