Kurt Strand slår et slag for cykelhjelme: "Få nu den skal på ægget"

”Jeg glemte den”. ”Det er svært at have hovedtelefoner på, hvis jeg har den på”. ”Den var ikke opfundet, da jeg lærte at cykle”.

Tre, for mange af os sikkert genkendelige, undskyldninger fra tilfældige cyklister indledte et indslag om brug af hjelm i ”Aftenshowet” på DR 1 onsdag aften. Anledningen var en ulykke i sidste uge, hvor femårige Magnus fik sit hoved kørt over af en bil. Og kun fordi den lille dreng havde cykelhjelm på, er han i live i dag.