Kurt Strand: Stortopsat TV-avis fra polsk parkeringsplads gjorde os ikke meget klogere

Det var et imponerende opbud af korrespondenter, som TV Avisen på DR 1 diskede op med torsdag aften, da udsendelsen klokken 21 blev sendt live fra en parkeringsplads i Medyka et par kilometer fra den polsk-ukrainske grænse. Godt klædt på i det kølige vejr var international korrespondent Stéphanie Surrugue sendt afsted som fremskudt vært med et mylder af flygtninge fra krigen som levende baggrund. Formålet var, som DR udtrykte det i en pressemeddelse tidligere samme dag, at ”komme så tæt som muligt på krigen og konsekvenserne for de mennesker, der er direkte ramt af den.”

