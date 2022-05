Kurt Strand: Tab ikke nuancerne i analyser af Ukraine-krigen

”Formodningen var, at Rusland ville vinde hurtigt…”. Men sådan er det ikke gået, måtte Ruslandsekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel erkende, da han tirsdag gæstede P1 Morgen. Anledningen var en slags status på den nu tre måneder lange krig i Ukraine, som dagligt har budt på blandt andet hjemlige ekspertvurderinger af det, der netop er sket. Og af det, der forventeligt vil ske på både kort og lang sigt.

At eksperter som Splidsboel er blevet dagligt inventar i de fleste medier er logisk. Alle har vi brug for udlægninger og forklaringer, så vi bliver i stand til at forstå og forholde os til krigen og dens konsekvenser. Eksperterne er med andre ord en både naturlig og nødvendig del af den daglige dækning, men er de også til at stole på, spurgte Orientering på P1 mandag eftermiddag.