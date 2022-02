Kurt Strand: Vi skal rumme den nye virkelighed - og seriøse medier skal hjælpe os med det

Nysgerrige, vurderende blikke stod tæt søndag eftermiddag i de højloftede sale på kunstmuseet Aros i Aarhus. Især en meget rost udstilling af den britiske naturfænomen- og landskabsmaler J.M.W. Turner var – trods den forsigtige og lidt for tidlige forårssol udenfor – et trækplaster, som for en time eller to nok kunne få de fleste til at skubbe bulderet fra krigen i Ukraine lidt til side. Men glemt var den ikke, og hen over museumscafeens kaffekopper blev de forfærdelige begivenheder igen en del af den påtrængende virkelighed.

