Kvinder lades i stikken: Hvorfor fylder debatten om abort så lidt?

Med den fri abort bekæmper man en uretfærdighed ved at begå en ny. Det er ikke et samfund som det danske værdigt! Lad os dog gøre noget andet. Lad os skabe et samfund, der beskytter alle sine borgeres liv, også de ufødtes, skriver kommunikationssekretær i foreningen Retten til Liv

KRISTELIGT DAGBLAD har lagt den fri abort under luppen i en række interessante artikler. Tak for det! Men det spørgsmål, der bliver ved med at stå tilbage, er: Hvorfor fylder debatten om abort så lidt i Danmark?

Hvorfor er danskerne så uinteresserede i, at det lille menneske, der hænger som et forventningsfuldt scanningsbillede på køleskabet fra 11. graviditetsuge i mange hjem, fuldt lovligt kan rives fra hinanden og blive fjernet gennem et plastiksug på en operationsstue? Hvordan kan man, når man har set sit ufødte barns profil og hørt det lille ivrige hjerte slå, undgå at sætte spørgsmålstegn ved fri abort?

Det svar, man får, hvis man stiller dette spørgsmål, er stort set altid, at en kvinde skal have ret til at bestemme over egen krop. Der er ikke andre, der skal bestemme, hvad hun skal og ikke skal stille op til. Kvinder vil selv bestemme, hvornår de vil sætte børn i verden.

Og det argument har jeg stor forståelse for. Det er et kæmpe ansvar at sætte et barn i verden. Det er belastende at være gravid, og en fødsel er en hård omgang – for ikke at tale om amning, nattegråd, opdragelse og mange års forpligtende engagement.

Kvinder, der får abort, har ofte tungtvejende grunde til det. Der stilles mange krav til ”det gode og ideelle familieliv”, og mange føler, at deres fremtidsplaner bliver ødelagt, hvis der pludselig er et barn på vej på det forkerte tidspunkt eller med den forkerte mand. Mange presses af en kæreste, der ikke er klar til at blive far, eller af en mand, der ikke synes, der er råd.

Alt dette ville være stærke og legitime argumenter for abort, hvis det, der blev fjernet, var noget andet end et lille menneske. Men det er det bare ikke.

Det, der sker i undfangelsen, er dramatisk og skelsættende. Her bliver et menneske til, et menneske som dig og mig – mit lille medmenneske. Hun befinder sig et andet sted på livsskalaen end mig, hun er meget mindre og har ikke så mange mentale funktioner endnu, men hele pakken er der fra starten. Hun er et menneske helt ind i sin inderste kerne! Og hun har hele livet liggende foran sig.

Det er sandt, at den ufødte er helt og aldeles afhængig af kvinden for at kunne overleve, og at hun får pålagt et stort ansvar med denne opgave. Men er dette ikke et grundvilkår, vi alle lever under? Ingen af os var nået hertil, hvor vi står i dag, hvis ikke der var mennesker, der forpligtede sig på os. Vi har ansvar for hinanden.

Og det lille ufødte menneske er ikke kun kvindens ansvar! Det er fortsat en stor politisk opgave at finde løsninger på de udfordringer, en graviditet kan udgøre. Det må altid være samfundets ansvar at forhindre, at kvinder behandles uretfærdigt, blot fordi det er dem, der bliver gravide.

Med den fri abort bekæmper man en uretfærdighed ved at begå en ny. Det er ikke et samfund som det danske værdigt! Lad os dog gøre noget andet. Lad os skabe et samfund, der beskytter alle sine borgeres liv, også de ufødtes, og giver den enkelte de bedst mulige livsbetingelser.

Kerstin Hoffmann er kommunikationssekretær i foreningen Retten til Liv.