Kvinder på en personlig mission

I CHARLOTTE RØRTHS nye bog ”Vi mødte Jesus” præsenteres vi ikke blot for en række mennesker, der ligesom Rørth selv fortæller om deres religiøse oplevelser. Vi bliver også bekendt med teorien om, at vi står på tærsklen til ”det personliges tidsalder”. Det er teolog Viggo Mortensen, der formulerer tanken på denne måde:

”Fra at man rettede sig efter ord sat sammen som dogmer og ideologier med mere, er det nu enkeltpersoner, man følger. Det være sig en politiker, en popsanger eller inden for religionen: et menneske, der kommer med sin personlige udlægning og tro.”

Det er ingen nyhed, at tiden for de fælles ideologier og tankerækker i en eller anden grad er forbi, og med Charlotte Rørths nye bog overvejer man, om individets religiøse erfaringer mon kan bidrage til gradvist at skubbe de kristne formulerede dogmer så langt ud i periferien, at mennesket mere og mere blot adlyder sin egen umiddelbare oplevelse frem for den kollektivt opsparede erfaring.

Lad os brede den tankegang lidt mere ud. Spørgsmålet er, hvad det kan medføre, at mennesket i højere grad anskuer virkeligheden i forhold til sin egen identitet og lader sig styre af egne spontane indtryk og tilbøjeligheder. Det er vel en mulighed, at selvbilledet kan blive for ukritisk, mens man umærkeligt stryger sig selv med hårene og bliver mindre opmærksom på sin begrænsning, sit ansvar og sin skyldighed. Det kan gælde den religiøse, og det kan gælde ethvert menneske, hvormed det jo for eksempel også kan gælde den ærgerrige politiker. Også hun kan miste en del af sin selverkendelse og sans for at være ydmygt placeret i historien.