Sørine Gotfredsen: Vi trænger hårdt til at høre kvindernes genmæle

Muligvis er vi på vej ind i en næste fase af tidens store krænkelsessamtale.

Længe har vi oplevet, hvordan personer er blevet fjernet fra deres poster på grund af anklager om ubehagelig eller sexistisk opførsel, ofte drevet af anonyme vidner. Politikere og redaktionschefer er med dags varsel forsvundet, hvilket gælder folk som De Radikales tidligere leder Morten Østergaard og journalist Michael Dyrby. Sandsynligvis har konsekvens i en del tilfælde været på sin plads, men spørgsmålet er jo, om den store retfærdighedssøgen kan gøre det for nemt at slippe af med dem, man af alle mulige årsager ikke bryder sig om.

Alt imens stemningen blandt landets journalister i stor stil synes at være gået de anonyme vidners vej. Dækningen har været for ensidig, og jeg glemmer aldrig, da den fyrede TV 2-vært, Jes Dorph-Petersen, blev slagtet i et talkshow af en vært, der intet særligt kendte til netop hans krænkelsessag.

Men der er håb, for på det seneste er turen også kommet til de kvindelige ledere, og flere af dem tager til genmæle. Forleden meddelte Lizette Risgaard, at hun ved nærmere eftertanke afviser de anklager om krænkelser, der på få dage fjernede hende fra posten som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Kort efter var det museumsdirektør for Ordrupgaard, Anne-Birgitte Fonsmark, der roligt afviste at være en frygtelig leder, og i disse dage hersker et vist kaos hos De Konservative. Det skyldes sagen om partiets medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, der af tidligere medarbejdere anklages for mobning og chikane.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette har fået formand Søren Pape Poulsen til helt at slå hånden af Pernille Weiss, endda senest ved barskt at irettesætte dem, der fortsat ønsker hende i Bruxelles.

Heller ikke Pernille Weiss kan genkende gengivelsen af sin ledelsesstil, hun kæmper nu for sit politiske liv, og sagen spreder så mange ringe i vandet, at journalisterne må tænke længere end til blot endnu en krænkelsessag med uklare rygter om dårlig stemning på kontoret.

Jeg hæfter mig ved, at TV 2’s politiske kommentator, Hans Engell, meget kraftigt har antydet, at denne sag formentligt rummer intriger på højere niveau. Det er jo mistanken om præcis dét, man ofte har siddet tilbage med, når en offentlig person på få dage er blevet fældet. Hvad skete der lige der?

Efter en lang periode med tilsyneladende ret frit spil i den uigennemskuelige krænkelses-sfære kan vi måske med Pernille Weiss-sagen og kvindernes genmæle være på vej ind i en ny fase, hvor anonyme stemmers magt skrumper. Og hvor landets journalister gør sig umage med at trodse tidens generelle stemning af Metoo-blodrus og stille sig mere kritisk over for de mennesker, der så dramatisk anklager andre.

Mens man i øvrigt også lige overvejer, om skrøbeligheden på en travl arbejdsplads med høje ambitioner måske visse steder er lidt for stor. Blot en idé til et temaprogram. Vi trænger hårdt til en ny fase med nye spørgsmål, og kvindernes genmæle kan være indledningen på den.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.