Lad os værne om danske dialekter

Jeg forstår ikke, at vi lader os rive med af den sproglige voldtægt, vi er udsat for fra næsten alle verdenshjørner. Lad os bevare dialekterne, mener Klaus Jensen

Vi skal værne om vores dejlige dialekter, for de er et åndeligt fingeraftryk af en kultur, som desværre ikke efter min mening bliver værdsat i den grad, den fortjener.



Hvor er det dog pragtfuldt at høre en ægte fynbo fortælle gamle historier på denne næsten syngende berusende dialekt.



Jo mere vi bevarer vort lands særlige omskiftelighed rent verbalt, jo mere er vi med til at styrke vores mentale ego som derigennem er med til at give os rygstød til at værdsætte vor kultur.



Jeg forstår ikke, at vi lader os rive med af den sproglige voldtægt, vi er udsat for fra næsten alle verdenshjørner.



Jeg synes, at kultur og sprog er med til at stabilisere vores egen indre styrke og give os midler til at klare en stresset hverdag på godt og ondt.



Derfor: Lad os sammen værne om vores efterhånden vaklende særpræg og beholde vores forskellige egnes lokale verbale kultur.