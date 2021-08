Lad være med at gøre sangkanon til kønspolitik

Kristeligt Dagblads afstemning om Danmarks bedste sange drejede sig om at finde de sange og salmer, som læserne holder allermest af, og var ikke et spørgsmål om kønskvotering

Kristeligt Dagblad har spurgt fire kendte personer om deres holdning til listen over de 10 bedste sange, som blev resultatet af den læserafstemning, som avisen har forestået. To af dem tillader sig at mene, at det er en mangel, at listen næsten udelukkende indeholder sange skrevet af mænd.