Læg hånden på munden!

”Nej, jeg er for ringe, hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden.”

Jobs Bog 40, 2

At få munden lukket af Gud selv – det er det, der sker med Job gennem de 42 kapitler, som Jobs Bog rummer. I dag standser vi et andet sted i dette mærkelige skrift.

Gud er den skjulte, den uforståelige. Det finder Job ud af til sidst. Undervejs prøver hans såkaldte venner at forklare og forsvare Gud, men de taler ikke sandt om den hellige, og kun på Jobs forbøn undgår de dom og straf.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også vi står gang på gang ansigt til ansigt med menneskelig lidelse, og hvad skal man dog sige til disse hårdt ramte mennesker? Job når dertil, at det er bedst at tie. ”Jeg lægger hånden på munden,” siger han, efter at Gud Herren har sat ham på plads med spørgsmålet: ”Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det!” (Job. 38, 4).

Altid har det været en fristelse at forklare lidelsen, men har vi mandat til det? Gælder det ikke også om os, at vi er for ringe, og at det er bedst at lægge hånden på munden og tie? Hvad skal man dog sige, når man træder ind i stuen hos et ungt par, der har mistet et barn? Var det her Guds vilje? Er der en dybere mening, når lidelsen rammer?

Åh, vi kommer så let til at følge i Jobs venners spor, når vi vil forsøge at forklare og forsvare!

Men hvorfor ikke erkende, at der ikke er noget svar?

Hvorfor ikke lægge hånden på munden i erkendelse af egen ringhed og indrømme: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer i denne forfærdelige situation? Er det ikke os selv, der har slukket lyset, da vi ved syndefaldet valgte vore egne veje? Nu beklager vi os over, at vi ikke kan finde vej i mørket.

Til gengæld ved jeg, at han har flyttet det bjerg, som hedder min synd. Det bjerg fik han til at styrte sammen, da hans vrede ramte Jesus i mit sted, og det er nok for mig.

Ansigt til ansigt med lidelsens problem lægger jeg hånden på munden og tier. Helt anderledes er det, når det handler om ham, som har sejret over det onde, og midt i alt det meningsløse må jeg sige med Erling Tobiassen:

Jeg er i Herrens hænder

i alt, som med mig sker

(Den Danske Salmebog, nummer 51, vers 2)

Frede Møller er pastor emeritus