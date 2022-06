Læge: Institutionaliseringen af børn i de sidste 50 år er ikke et eksperiment

Det er ikke muligt at nå et stålfast, simpelt og generelt svar på, hvad konsekvenserne af daginstitutioner er for børns liv, skriver læge Ole D. Wolthers i et svar til en leder, der efterlyste mere forskning i børns institutionsliv

I Kristeligt Dagblad fredag den 10. juni efterlyses et oplyst grundlag for at kunne diskutere og besvare spørgsmålet, om småbørn overhovedet har godt af at blive sendt i daginstitution. Avisens egen besvarelse fremkommer ved anvendelse af den herskende og (efterhånden også i Kristeligt Dagblad temmelig fortærskede) journalistisk kanoniserede tre-trins metode: 1) Vi ringer til nogle forskere, så vi får forskellige helst ikke enige synspunkter med; 2) vi skriver en historie om nogle virkelige mennesker (en såkaldt case), som folk kan relatere til; 3) vi skriver en leder, som skærer tingene ud i pap.

I lederartiklen konkluderer man, at det er “for dårligt”, at vi efter at have haft vuggestuer i 50 år ikke ved, om de skader eller gavner børn. Det viser, understreges det, at vi ikke kan stole på forskerne, fordi de er subjektive. Kristeligt Dagblad lader oven i købet denne konklusion blive et led i tidens trang til nedgørelse af forskere og forskningsresultater.