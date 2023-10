Praktiserende læge ”mangler ingen dødbringende sprøjter i lægetasken”

Regeringen har netop nedsat ”Udvalget for en mere værdig død” med sognepræst Kathrine Lilleør i spidsen. Et udvalg, som åbenbart skal bane vejen for legalisering af aktiv dødshjælp i Danmark, som Mette Frederiksen har proklameret sin støtte til i en tale ved Folkemødet på Bornholm i juni.

Ved at nedsætte dette udvalg har regeringen skubbet Det Etiske Råd ud på et sidespor. Meget behændigt, når man tænker på, at flertallet af medlemmerne i Det Etiske Råd er imod aktiv dødshjælp. En modstand som deles af flertallet af danske læger og sundhedspersonale, der til daglig har med døende og svært syge patienter at gøre.

Mette Frederiksen har udtalt til Weekendavisen, at hun ”slet ikke kan få øje på det etiske problem" i, at et menneske "på grund af en eller anden livsomstændighed" kan få mulighed for at dø. I interviewet fortæller hun om det paradoksale i, at vi kan få aflivet vores hunde roligt og fredfyldt, men som menneske har vi ikke denne mulighed.

Jeg har som læge og menneske svært ved at se andet end etiske problemer ved aktivt at afslutte et andet menneskes liv, og jeg har faktisk svært ved at finde et eneste argument, der kan retfærdiggøre et ja til aktiv dødshjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har i mit daglige arbejde som praktiserende læge aldrig nogensinde stået over for et alvorligt sygt eller døende menneske, hvor jeg ikke har haft mulighed for at lindre og afhjælpe dette menneskes smerter eller uro. Ofte sker det med bistand fra det palliative team, hjemmesygeplejersker og hospicemedarbejdere, som kan være omkring mine døende patienter i de allersidste timer.

Jeg mangler ingen dødbringende sprøjter i lægetasken.

Men hvorfor er Kathrine Lilleør blevet spændt for regerings populistiske aflivningsvogn? Kunne det være, fordi hun er populær i den brede offentlighed som bestsellerforfatter og podcastvært, og at hun lige har forandret holdning til aktiv dødshjælp, så hun nu er tilhænger? Da jeg læste, hvad Lilleør selv mener om den værdige død, blev jeg for alvor bekymret.

Kathrine Lilleør siger i et interview til Berlingske om det at flytte på plejehjem i den sidste tid: ”Jeg har aldrig været på et, hvor jeg selv kunne tænke mig at bo. Eller hvor jeg med glæde ville efterlade mine nærmeste. Der er forskel på plejehjem, vel er der så, men rart er det ikke at bo der.”

Det er en skræmmende tanke, at dette er sagt i kontekst om aktiv dødshjælp. Så hvis plejehjem ikke er en mulighed, når vi bliver så gamle og svækkede, at vi ikke kan klare os i egen bolig, hvad skal vi så?

I et andet interview med Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet bliver Lilleør spurgt til, hvem der skal udføre eutanasi, og hun svarer: ”Det palliative team, når det er kommet så vidt. Men jeg mener også, at vi bør overveje, om mennesker med uhelbredelige diagnoser eller med stærkt nedsatte funktioner kan bede deres læge om et pilleglas, man selv kan tage, når man vil.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg vil love Kathrine Lilleør og alle mine patienter, at jeg aldrig nogensinde sinde vil udskrive en recept på dødbringende medicin, et menneske skal tage alene. I stedet vil jeg meget gerne aflægge et sygebesøg og støtte mine patienter i den sidste tid. Akkurat ligesom jeg kan gøre det i dag. Jeg har flere gange givet en smertestillende injektion til en urolig, døende patient, der stille er sovet ind, før jeg har forladt hjemmet.

I stedet for at legalisere aktiv dødshjælp, skal man styrke den palliative indsats og indrette et samfund, der giver mulighed for, at man kan være tæt på vore venner og familie, når livet nærmer sig sin afslutning. Min nabo på 77 år er vågekone og sidder ofte ved døende mennesker med en varm hånd og trøstende tilstedeværelse. Her synes jeg, vi kan tale om et menneske, der aktivt bidrager til en værdig død.

Jeg ønsker ikke at leve i et samfund, der giver deres syge, svage og svækkede medmennesker valget om at afslutte deres liv. Det er ikke et reelt valgt, men det er et værdimæssigt statement om, at vi som samfund ikke magter at håndtere smerter, lidelse og tab af funktioner.

Men vi har åbenbart en statsminister og en regering, som lytter mere til folkestemning og stemmer end til os, der arbejder med syge og døende mennesker i det daglige.

Finn Abildtrup Madsen er praktiserende læge.