Læge og advokat: Omskæringssagen fra Ballerup er bekymrende

Som man har kunnet læse om i Kristeligt Dagblad, har Sundheds- og Ældreudvalget i Ballerup Kommune i 2021 vedtaget en ny sundhedspolitik, der opfordrer nybagte forældre i kommunen til at udskyde ikke-medicinsk drengeomskæring. Denne politik strider imod danske sundhedsmyndigheders anbefalinger, og det er problematisk.

Drengeomskæring udført efter forskrifterne er et patientsikkert indgreb, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i sit grundige notat, som blev udgivet i 2020. Dette er ligeledes meldingen fra FN’s Verdenssundhedsorganisation og andre. Derfor bør kommunerne følge de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger i stedet for at lave egne skrivebordsbeslutninger.

Siddende regeringer har i de senere år fokuseret den politiske indsats på forebyggelse af ulovlig drengeomskæring, hvilket er en vigtig og gavnlig indsats. Lovlig drengeomskæring er ikke farligt og frarådes derfor ikke.

Det er bekymrende, at kommunalpolitikerne i Ballerup tilsyneladende ikke har orienteret sig om ovenstående i arbejdet med kommunens sundhedspolitik. Men det giver mening, når man ser, hvem kommunalpolitikerne har lagt sit beslutningsgrundlag i hænderne på, nemlig foreningen Intact Denmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desværre forholder det sig sådan, at stort set intet, Intact Denmark formidler om drengeomskæring, er sandt, hverken sundhedsfagligt, juridisk, kulturelt eller religiøst.

Derfor finder vi det også besynderligt, at enkelte medlemmer af Ballerups kommunalbestyrelse har valgt at fremme Intact Denmarks dagsorden i Ballerup og efterfølgende har deltaget i promovering af selvsamme forening med Ballerup som eksempel i en video på Youtube.

Naturligvis skal Ballerup ligesom alle landets andre kommuner følge danske sundhedsmyndigheders anbefalinger. Når det står klart, at en politik eller et tiltag strider imod disse anbefalinger, bør politik og tiltag straks skrinlægges.

Herefter er det kommunalpolitikernes og forvaltningens ansvar at sikre, at kommunens ansatte, i dette tilfælde navnlig kommunale sundhedsplejersker, udelukkende rådgiver kommunens borgere inden for rammerne af relevante myndighedsanbefalinger.

Vi kan ikke overlade ansvaret for sundhedsfaglige anbefalinger til interesseorganisationer eller enkeltpersoner uden relevant uddannelse. Det er vores børn, det handler om.

Urfan Ahmed er praktiserende læge og talsmand i debatten om omskæring for den muslimske paraplyorganisation Dansk Muslimsk Union. Amjad Khan er cand.jur.