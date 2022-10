Læge og tidligere formand for Det Etiske Råd: Er sundhed virkelig valgets vigtigste tema?

Jeg spiste forleden middag hos min ven Torben Larsen. Torben er speciallæge i fødselshjælp og fosterdiagnostik. Jeg er speciallæge for de nyfødte børn. Vi har begge brugt vores arbejdsliv i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Vi undrede os sammen over, at det er vores arbejdsplads, sundhedsvæsenet, der er valgets vigtigste emne. Det, som i virkeligheden mest er et sygehusvæsen. Hvorfor er der ingen, der siger, at der er vigtigere ting, vi som samfund skal tage os af, vigtigere spørgsmål i verden? Vi to læger har været praktikere, der har søgt at opnå det bedste for vores patienter. Men vi undrer os over, at det er det allervigtigste for danskerne.

Hvad er det, danskerne vil have? Bedre behandlingsmuligheder for sig selv? Kortere ventetid, bedre service, mindre ondt? Udskyde døden? Eller bedre folkesundhed, bedre overlevelsesstatistikker, mere arbejdskraft?

I en artikel i Ugeskrift for Læger svarer 89 procent af de adspurgte læger, at sundhedspolitikken er blandt de tre vigtigste emner. Så Torben og jeg hører til et lille mindretal. Til sammenligning svarer 68 procent miljø og klima, 23 procent socialpolitik og 23 procent forsvars- og sikkerhedspolitik. Andre emner får færre stemmer, herunder størrelsen af den offentlige sektor: 18 procent. Men det er kun 31 procent af lægerne, som mener, at alle borgere skal have adgang til alle behandlinger uanset prisen.

En anden artikel i Ugeskrift for Læger handler om angst hos lægestuderende i sidste semester før embedseksamen og hos læger i de første måneder efter eksamen: 33 procent af de studerende og 20 procent af de unge læger scorer for højt, hvad angår angst. Forfatterne skriver, at det er et problem, fordi læger, som er angste, laver flere fejl, har sværere ved at vise empati for deres patienter og oftere forlader faget – og derudover selvfølgelig har det dårligere i deres eget liv.

Så kan de unge levere det mere effektive sundhedsvæsen? Ja, kan man tænke, det skal bare organiseres bedre. Og det bliver forsøgt. Både Torben og jeg har i vores tid som ledende overlæger haft del i en perlerække af sådanne omorganiseringer med forskellige navne, men tilbage står en kerneerfaring med behovet for at have den nødvendige tid til den enkelte patient, både til det faglige og til det mellemmenneskelige.

Man kan vel ikke kalde valgkampen uetisk, men uklog? Vi kan næppe levere, selvom der loves milliarder. Men det vigtigere spørgsmål er, om svaret på angst er behandling. Psykiatrien halter bagud, ja. Men er svaret på den unge generations angst flere psykiatere? Skal ambitionen om at styrke sundhedsvæsenet yderligere, hurtigere behandling og livsforlængelse på alle områder stå i vejen for en forsvarlig socialpolitik, sikkerhedspolitik eller klimapolitik?

Den aften, da vi spiste, mente vi nej. Ubegrænset adgang til behandling af sygdom skal ikke spilles op til at blive det vigtigste mål for vores samfund. I dag mener jeg fortsat nej. Jeg mener, at folketingspolitikere bør hjælpe med at stå på mål for fravalg. Banen skal kridtes af.

Etikpanelet skrives på skift af Bengt Holst, forfatter og tidligere videnskabelig direktør i København Zoo, Gorm Greisen, overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd, Bettina Post, debattør og socialrådgiver, Christian Hjortkjær, forfatter og højskolelærer og Lotte Mørk, hospitalspræst.