Læger: Vi er uddannede til at kæmpe for livet

Selvom vi har dyb forståelse for, at man af frygt for ubærlig smerte og lidelse eller grundet kroniske smerter og svækkelse søger en definitiv vej ud af smerten og lidelsen, så er indførelse af aktiv dødshjælp en gal vej at gå. Også selvom synspunktet vinder større og større momentum.

I lande, der har indført aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord, viser flere undersøgelser, at muligheden i aftagende grad bruges af personer, der oplever ubærlig eller kronisk smerte og svækkelse, og i tiltagende grad af personer, der har svært ved at omstille sig til en tilværelse med begrænsede muligheder, eller folk, der er kede af at ligge andre til last. Vi ser ligeledes en tendens til, at omfanget af mennesker, der søger hjælp til at komme herfra, er stigende.

Det er et problem, at det i bund og grund handler om manglende livskvalitet. Aktiv dødshjælp vil stå som et quickfix, der ikke løser de bagvedliggende problemer, men som i stedet øger utrygheden og skaber mindre frihed for syge, personer med handicap og pårørende.

For pludselig vil syge patienter blive stillet over for muligheden for at vælge livet fra. Det vil for nogle syge og svage patienter ikke blive set som en mulighed, men som et indgreb i deres frihed til at leve.

Der er en stor risiko for, at svagelige patienter vælger livet fra ud fra en tanke om, at de ikke vil ligge samfundet og/eller deres nærmeste til last. For det er klart, at hvis man er syg, så koster det statskassen penge, og kræver tid og kræfter for de pårørende.

Ligeledes kan aktiv dødshjælp influere på tillidsforhold mellem læge og patient. Der kan skabes mistro, og man kan betvivle, om lægen handler i patientens, pårørendes eller samfundets interesse.

Lægevidenskab søger kontinuerligt at udvikle, forfine og forbedre den lindrende behandling, hvilket bør få fokus i denne debat. Derfor skal kroniske patienter hjælpes i deres lidelse, men ikke slås ihjel. Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er i øvrigt meget sjældent aktuelt på et hospice, hvor man er specialister i den lindrende og støttende behandling.

Vi bør til enhver tid være en næste for dem, der lider, vise dem omsorg og indgyde dem livsmod. Og læger bør til enhver tid gøre deres bedste for at afhjælpe sygdom og smertelindre. Vi er uddannede til at kæmpe for livet – ikke at slukke for hjertet.

Ida Guldberg er anæstesilæge og formand for Kristelig Lægeforening. Ellen Kappelgaard er psykiater. Hans Holmsgaard er praktiserende læge.