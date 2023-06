Lærer: Aktiv dødshjælp er individualiseringens sejrsgang

Vi kommer alle hjælpeløse, men fuldt værdige, ind i livet. Den nyfødtes afhængighed og mangel på kontrol ses som naturlig, hvorimod den døendes hjælpeløshed ofte betragtes som uværdig.

At forlade livet så hjælpeløs og afhængig som en nyfødt er for mig at se fuldt værdigt. Men det er klart, at det kan være forbundet med lidelse, og ingen af os ønsker at se vores kære lide. Ønsket om at lindre er naturligt.

Menneskeværd er en del af alt det skabtes værd. Det består i, at vi er set med kærlige øjne af den instans bag tilværelsen, som har skabt og villet os, netop som vi er: om vi lever eller dør – vi er omsluttet af lyset fra dette blik. Og må forsøge at genspejle det til hinanden.

I den optik er der intet uværdigt ved den døendes afmægtighed og behov for omsorg og pleje. Den understreger et grundvilkår: at alt væsentligt i livet er noget, som vi får – og ikke bare kan tage af os selv. Men i nutiden ses den syges hjælpeløshed og lidelse ofte som et uhørt og uværdigt kontroltab.

Sagen er selvfølgelig, at vi kan blive behandlet uværdigt. Af hinanden, systemet, samfundet. Og det er nok det, mange frygter. At den hjælp, vi bliver budt – og som vi er afhængige af – ikke udarter sig i kærlig pleje, men i ligegyldighed og omsorgssvigt. Frygten er velbegrundet, da vores individualiserede samfund har mistet meget af den sammenhængskraft, som gør os i stand til at se og behandle hinanden medmenneskeligt.

Så er det bedre selv at kunne bestemme over sin død, mener mange. I stedet for at forvente – ja, stille krav – om en værdig pleje. Senest er vores statsminister gået med på idéen om aktiv dødshjælp.

Vi bør som samfund fokusere på ansvaret for de livsmuligheder, vi giver hinanden. På, at livet for syge og mennesker med handicap har de bedste betingelser til det sidste. Ikke på at kontrollere, præcis hvornår døden skal indtræffe, af frygt for den afslutning, som vi ellers bliver budt.

Der gøres meget på landets palliative afdelinger, hospicer og plejehjem netop for at lindre og hjælpe mennesker til en god død. Der kan uden tvivl gøres endnu mere for, at døende behandles med omsorg og værdighed. Ingen kan være imod dødshjælp, når den ydes som pleje, omsorg og smertelindring. Også kaldet passiv dødshjælp. Dette er allerede fuldt lovligt.

På samme måde har ældre ret til at dø, når kroppen står af – de skal ikke livsforlænges i det uendelige, hvis de ikke ønsker det. Men det er noget andet end retten til aktiv dødshjælp.

Den aktive dødshjælp kræver, at sundhedspersonale, som er uddannet til at lindre og redde liv, pålægges aktivt at afbryde liv gennem tilsigtet handling.

Det at bestemme, præcis hvornår vi skal herfra, bør som udgangspunkt ikke være en "ret", vi har – hverken personligt eller i forhold til hinanden. I andre lande med aktiv dødshjælp ses det, hvordan muligheden bliver en glidebane, der ender et galt sted. Et sted, hvor alvorligt syge og mennesker med handicap, som føler sig uønskede og underprioriterede, vælger det assisterede selvmord.

”Jamen man afliver jo dyr, der lider. Hvorfor så ikke mennesker?”, hedder det ofte.

At behandle andre levende væsner humant bør aldrig sidestilles med at behandle mennesket som et dyr. Barmhjertighed er mere end fravær af lidelse, og mennesket er ikke kun et dyr. Ellers mister begreber som humanisme og næstekærlighed deres mening.

Indførelsen af aktiv dødshjælp kan ses om et udtryk for individualiseringens sejrsgang med dens ekstreme frihedstrang og behov for kontrol – og ikke mindst for velfærdssamfundets kapitulation.

Britta Klitgaard er uddannet folkeskolelærer.