Lærerne kaldte mig skrøbelig. I virkeligheden var jeg bare understimuleret

I en række artikler fortæller Kristeligt Dagblad om børn, som mistrives i skolen, fordi de ikke får nok stimuli. Børnenes ”intelligens” og ”begavelse” nævnes som grunde, og Undervisningsministeriet vil nu hjælpe børnene.

Men i intelligensdebatten har voksne mennesker glemt emnet. Én sammenligner høj begavelse med at se godt ud. En anden frygter, at højt begavede vil klare sig bedre end B-holdet. Jeg vil gerne have debatten tilbage til det, der er relevant: Understimulering skaber mistrivsel.

Jeg er 16 år, medlem af foreningen Gifted Children og med i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Jeg har ingen psykiatriske diagnoser, og mine erfaringer går igen hos mange medlemmer i Gifted Children og ATU.

I 2. klasse så jeg film på engelsk og løste matematikopgaver for 6. klasse. Jeg satte mig ind i naturfænomener, opdagelsesrejser, religioner og politiske ideologier.

Mine lærere og forældre gjorde meget for at sikre, at jeg blev stimuleret ordentligt fagligt. Samtidigt blev det sværere og sværere for mig at føre en normal samtale med mine klassekammerater. Sagde jeg noget i en samtale, kiggede klassekammeraterne uforstående og ventede på, at jeg blev færdig. Så kunne de fortsætte samtalen, som om jeg intet havde sagt.

I 4. klasse blev jeg syg i flere måneder. Da jeg kom tilbage i skole, havde jeg det ikke godt. Lærerne og bibliotekaren gjorde, hvad de kunne for at stimulere mig fagligt. Socialt afskærmede de mig, fordi jeg var ”skrøbelig”. Jeg blev tilbudt skærmvæg og høreværn i klasselokalet. I frikvartererne sad jeg indenfor, skrev digte og fandt på geometriopgaver i stedet for at lege udenfor med mine klassekammerater.

Skolens initiativer virkede ikke. Mine forældre flyttede mig til en skole, som tillod, at jeg sprang 5. klasse over. Lærerne på den gamle skole forstod det valg – især min klasselærer, der selv har et barn som mig. Alligevel skrev lærerne en social underretning, for når jeg var ”skrøbelig”, skulle jeg stimuleres mindre – ikke mere. Understimulering kendte lærerne ikke til.

Derfor endte de med at gøre det modsatte af, hvad der ville gavne. Jeg har spurgt en nyuddannet lærer, hvorfor de gjorde det. Hun forklarede, at på seminariet handler undervisningen om fagligt velfungerende og fagligt udfordrede børn, men den nævner ikke understimulerede børn med så meget som et ord.

Det var godt for mig at komme i klasse med nogle, der var ældre end mig. Her blev jeg forstået. Endnu bedre blev det, da jeg fik plads på en friskole. ”Her er det o.k. at være en stjerne i matematik,” står der i skolens sang om sig selv, og jeg blev straks en del af fællesskabet, hvor alle mødte hinanden som dem, man var.

Klassespring og skift til friskole betød for mig, at jeg ikke knækkede psykisk, og at jeg bevarede glæden ved at lære. Adskillige af mine kammerater i Gifted Children har været dårligere stillet, og flere er blevet ødelagt. Det bliver der nu gjort noget ved, og det er godt, at folkeskolerne nu får pligt til at hjælpe mod understimulering.

Kristian Vadsholt Lyster går i 2.g på htx på Aarhus Gymnasium