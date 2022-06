Lærerstuderende: Fravalget af Downs-børn viser, at vi er hyklere

Aldrig nogensinde før i menneskehedens historie er der fravalgt så mange børn med Downs syndrom som nu. Fravalget af disse børn understreger, at vi , at vi ellers i den mest "mangfoldige" tid er præcis lige så kyniske, som man var i tredivernes Tyskland. De metoder, vi har til rådighed i dag, såsom nakkefoldsscanninger, ville have gjort et imponerende indtryk på de tyske læger og ledere i det tidligere nazistiske rige.

Om vi vælger mennesker med Downs syndrom til eller fra skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Til gengæld vil jeg påpege hykleriet. I for eksempel nazityskland fravalgte man mennesker med Downs syndrom af hensyn til et samfundsbillede. I dag gøres det samme, men man gør det udelukkende af hensyn til sig selv og sit eget liv og ikke barnets.

Endvidere er der i dag tale om individuelle beslutninger frem for samfundsbeslutninger. I min verden bliver beslutninger ikke mere forkerte eller rigtige af den årsag. Vi formulerer det blot anderledes. En formulering, der slører, at vi som samfund har valgt at frasortere en hel befolkningsgruppe. Kan dette nogensinde retfærdiggøre denne aktivt tilvalgte handling?

Vi lever i en tid, hvor der kæmpes hårdt for lige rettigheder, humanistiske tilgange til homoseksuelle med mere, og hvor er det godt. Homoseksuelle har det langt bedre i dag, end for bare 30 år siden. Der er sikkert langt vej endnu, men det er min klare overbevisning, at det som minimum går den rigtige vej på dette område. Hvem har så kæmpet for de homoseksuelle? Det er der mange der har, men i særdeleshed de homoseksuelle selv. En kamp, der er uden fortilfælde, og som er meget beundringsværdig og imponerende. Den mulighed har mennesker med Downs syndrom ikke. De få, der ikke røg i biologisk affald, har på ingen måde de samme muligheder, kompetencer og kræfter. De er ene og alene overladt til vores andres moral og politik. En moral, der fravælger dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørgsmålet om Downs syndrom er svært. Meget svært, og der findes naturligvis ikke kun ét svar på alle disse dilemmaer. Tvivlen er desværre bare ikke kommet mennesker med Downs syndrom til gode, tværtimod. I 2019 blev der født 18 børn med Downs syndrom i Danmark.

Vi hylder vores egen mangfoldighed som aldrig før. Der gennemføres optog over hele landet for forskellighed. Alle er lige meget værd, bør have lige muligheder og rettigheder, bare ikke mennesker med downs. Den fravælger vi, præcis ligesom i trediverne.

Personligt synes jeg at vi alle bliver mere og mere ens. Særligt efter at internettet er blevet dagligdag. En knægt på 13 år fra Horsens, minder ufatteligt meget om en på samme alder fra Houston. Hvorfor skal vi alle være så ens.

Mennesker med Downs syndrom siger ikke kun noget om vort samfund alene ved deres eksistens. De minder og tvinger os samtidig til at være et humanistisk samfund, hvor vi er tvunget til at elske det ukendte, det der er anderledes. Vi er ikke i mål, før alle er inkluderet i begrebet mangfoldighed. Ønsker vi det ikke sådan, må vi tage konsekvensen og kalde os for det, vi er, hyklere.

Mark Olesen Jensen er lærerstuderende.