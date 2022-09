Læser: Er det virkelig nødvendigt at anmelde gudstjenester med stjerner?

I Kristeligt Dagblad den 2. september forklarer kirkeredaktør Anders Ellebæk Madsen, at avisen fremover vil bidrage til at skabe en bedre diskussion om mødet mellem kirke og kirkegængere, og derfor fremover hver uge bringe en anmeldelse af en gudstjeneste.

I alt er der fem anmeldere, og Bertel Haarder, tidligere Kultur- og Kirkeminister, er en af dem. Han åbnede serien samme dag med en læseværdig beskrivelse af sit besøg i Frihavnskirken. Det er sådan set et spændende initiativ.

Men jeg blev noget overrasket over, at anmelderne også skal give fra "1 til 6 stjerner, sådan at læserne også får et helhedsindtryk", som Ellebæk Madsen videre skriver. Bertel Haarder gav fem ud af seks stjerner til den Højmesse med dåb, som fandt sted i Frihavnskirken den 28. august.

I det daglige bliver vi alle - læger, lærere, VVS-ere, tømrere, tjenere - evaluereret. Ja, nogle gange bliver også evalueringerne evalueret. Vores samfund lider af evalueringssyge. Hvorfor vil Kristeligt Dagblad bidrage til denne syge og indrullere folkekirken i det allestedsnærværende evalueringstyranni?

Det er bestemt ikke uinteressant at læse om anmelderens oplevelse af kirkegangen. Men kunne det dér stjerne-cirkus ikke undværes? Præst, organist, kirkesanger og andre vigtige kirkemedarbejdere får ofte efter gudstjenesten en spontan reaktion fra den enkelte kirkegænger. Mon ikke det er en lige så påskønnet tilbagemelding?

Så, Kristeligt Dagblad, det er en flot ambition at ville bidrage til diskussionen om mødet mellem kirke og kirkegænger. Men dette møde er også et meget personligt møde mellem den enkelte og gudstjenesten, så skal vi ikke lade Tripadvisor om at give stjerner?

Benoît Verstaete-Hansen er sprogkonsulent i fransk og nederlandsk.