Læser: Forbud mod hash skaber kriminalitet

At når man forbyder noget, som en stor del af befolkningen ikke kan se noget galt i, så er der mange, som er parate til at opfylde behovet, skriver læser

Det har længe undret mig, at intelligente danske politikere ikke har lært noget af historien: At når man forbyder noget, som en stor del af befolkningen ikke kan se noget galt i, så er der mange, som er parate til at opfylde behovet.

Forbudstiden i USA blev begyndelsen på en stor mafia. Her i Danmark har forbuddet mod at sælge hash givet banderne så store milliardgevinster, at de er parate til at dræbe konkurrenterne. Men uanset hvor mange der bliver dræbt, så får det ikke flertallet på Christiansborg til at skifte mening. De er tilsyneladende bange for at miste troværdighed.

Der vil sikkert ikke blive røget mere, hvis man kunne købe det på apoteket. Og så var man sikker på kvaliteten. Man kunne eventuelt kræve, at køberne viste deres personnummer. Så kunne lægerne se, om det havde indflydelse på patienternes helbred.