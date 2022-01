Læser frustreret over MitID: Borgerservice kunne ikke hjælpe

Jeg gik helt i stå og direkte til tasterne, da jeg læste den fine artikel om vores såkaldte digitale liv og de dermed forbundne omkostninger i Kristeligt Dagblad den 25. januar.

For det er jo sandt, som beskrevet, at det er ved at tage overhånd med al den digitalisering, vi bliver tvangsindlagt til i et rasende tempo. Hele vores tilværelse, offentlig som privat, bliver pakket ind i elektronik. Og der går ikke en dag, uden vi bliver sendt på "teknisk skole" for at lære, hvordan vi nu skal indrette os med stadig nye apps, der styrer det hele.

Det er det skjulte arbejde, som vi hele tiden bliver pålagt, oven i alt det andet, og som stresser os, fordi det stjæler den tid og energi, vi ellers kunne bruge på det gode liv i nærvær og fællesskab med andre levende mennesker. Teknologien var tænkt som en hjælp og en lettelse i hverdagen, men efterhånden er den ved at tage magten og friheden fra os i det daglige samliv.

Lad mig fortælle et selvoplevet eksempel på, hvor absurd det kan være:

Det sidste skrig i rækken af "velsignelser", som udgår fra statens digitaliserings-styrelse, er tilbuddet (snart et påbud) om, at vi nu kan skifte vores NemID ud med MitID.

Inden længe vil det altså nærmest være en borgerpligt at få løst dette teknologiske problem, som systemet har påduttet os alle sammen.

Men for at vise min gode vilje og samfundssind har jeg faktisk forsøgt, lidt på forkant, at tackle den udfordring med brug af min computer og smartphone med indbygget kamera. Det gik desværre ikke så godt; jeg har ikke interesseret mig nok for det digitale kamera og alle dets smarte faciliteter.

Derfor søgte jeg hjælp på borgerservice en dag, hvor jeg alligevel var i den by, hvor rådhuset ligger, og inden for den sparsomme åbningstid. Men ak, det var heller nok!

Nu skal man bestille tid, hvis vil ulejlige nogen på kommunekontoret. Så jeg måtte køre hjem med uforrettet sag. Bestyrket i min opfattelse af, hvad borgerservice er blevet til vores digitale tidsalder: Et sted, hvor borgerne kan henvende sig for at yde service til systemet - hvis de ikke har andet at bruge deres tid på. Her gælder åbenbart: Alt for systemet! Det er ikke det gamle Danmark, hvor jeg er født og hører hjemme.

Jeg føler mig mere og mere fremmed og nærmest til ulejlighed i dette virtuelle og upersonlige ikke-samfund.