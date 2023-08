Det tager tid at lære børn at gå på potten. Har du ikke tid, må du skære ned på dine egne behov

Der mangler kommentarer fra mænd angående blebørn, som der står i en artikel på bagsiden af Kristeligt Dagblad den 29. juli. Jamen, så er her en.

Jeg har tre børn, der er født med tre års mellemrum: to piger og en dreng. De er nu i 30-40-årsalderen og har selv børn.

Da de var små, holdt vi ikke pottetræning, men pottehygge. Når jeg mente, at nu kunne det snart være tid til et pottebesøg, fordi det var længe siden, der var kommet noget i bleen, så satte jeg dem på potten og mig selv på toiletlåget.

I begyndelsen fik de en vaske-af-bog, senere en pixibog, og så sad jeg og læste eventyr for dem i et lille stykke tid. Vi råhyggede os rigtigt og småsnakkede lidt indimellem.

Pludselig blev den lille først rød i hovedet, dernæst lilla og måske endda helt blå i hovedet: Der blev trykket af alle kræfter, og resultatet udeblev ikke. Bagefter var der selvfølgelig ros til barnet.

Det skete selvfølgelig også, at der efter nogen tid ikke var kommet noget. Så kom barnet af potten, og vi forsøgte igen noget senere. Det skulle ikke være en lidelse, men hygge.

Jeg har også oplevet, at når jeg så tog barnet af potten, så ville det ikke af, selvom der var kommet noget: ”Nej, hygge mere.”

Vi købte nogle forholdsvis billige bleer til børnene, som de havde på, når vi var hjemme, og der ikke var så langt til potten – det skulle føles ubehageligt at blive våd! Når vi var af sted hjemmefra, blev de selvfølgelig bedre sikret.

Alle mine tre børn var blefri i dagtimerne, før de var fyldt 2 år. Natble fik de på, indtil de selv ikke længere ville have den på i en alder af 2,5 år.

På det tidspunkt i 1980'erne var der også en del tale om, at det hæmmede børns motorik og fik deres knoglestilling i bækkenområdet til at udvikle sig forkert. Denne faktor har jeg ikke set i denne debat.

Jeg ved, at det tog noget af min tid, hvor jeg kunne have lavet noget andet. Jeg kunne jo bare have givet dem en helt tæt ble på og sætte dem ind foran fjernsynet med en tegnefilm, så skulle jeg bare af og til have brugt to minutter på at skifte dem; men jeg mener, at det er os voksne, der har valgt at få børnene, så vi har også pligt til at bruge den nødvendige tid på at lære dem at fungere, ikke kun med eller uden bleer, men også i alle andre henseender.

Det var det, man i gamle dage kaldte ”at opdrage dem”. På tysk betyder auftrag opgave. Vi voksne har en opgave, men skal også give børnene opgaver.

Da mine børn kom i dagpleje og børnehave, kunne de dér ikke rigtigt forstå, at de alle var blefri så tidligt, og at de selv kunne tage deres tøj, overtøj og støvler eller sko på. Det havde selvfølgelig også taget lang tid at træne disse ting med dem; men det sparede siden masser af tid, når vi skulle et sted hen, for vi kunne blot sige til dem: Nu skal I alle tre sørge for at komme på toilettet og tage jeres overtøj på, og de hjalp hinanden.

Mor og far kunne så gøre resten klar til turen. Mine børn har selv senere anvendt en del af det, de har lært på denne måde, over for deres egne børn.

I en tid, hvor man har meget fokus på, hvor dyrt det er at have børn, ville der ligge en stor besparelse for småbørnsfamilierne på mellem 250 kroner og 400 kroner om måneden i, at børnene blev fri for bleerne et til tre år tidligere. Men på det område må folk åbenbart have penge nok.

Deres tid vil de så hellere bruge på dem selv, så fjernsynet og en tablet må klare resten. Børn tager tid, så du har ikke megen tid til dig selv. Hvis du har små børn – må du skære ned på dine egne behov.

Christian Budde er pensionist og tidligere maskinarbejder, smed, svejser og organist.