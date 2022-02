Læser: Jag ikke faste kirkegængere væk med fornyelse af gudstjenesten

Som fast kirkegænger i over 50 år har jeg aldrig søgt eller savnet fornyelse af gudstjenesten i folkekirken. Selvfølgelig var man da usikker ved ritualerne den første tid, men ret hurtigt kom man ind i ritualerne. Jeg føler mig meget tryg i gudstjenesten, som den forløber i de fleste kirker jeg kommer i.

Vel er der sket fornyelse i for eksempel Fadervor. Her siger de unge præster ikke ”vorde”, men blive, og ikke ”thi”, men for. Det er da til at leve med.

Jeg husker, at præsterne messede kirkebønnen, det har man da heldigvis skånet den moderne kirkegænger for.

Igennem de mange år er prædikerne i høj grad også fulgt med tiden. Det må man da kalde en gennemgående og glimrende fornyelse af gudstjenesten. Jeg vil ikke gå ind på det teologiske omkring dåb og nadver, blot sige, at jeg finder dåbs- og nadver-ritualerne meget meget smukke, og også urørlige.

Jeg ved ikke, hvad biskopperne håber med deres forslag. Hvis håbet er, at få flere unge og deres familier til at gå i kirke, tror jeg ikke på tiltaget. Jeg tror, vi må nøjes med at se dem, når de er dåbsgæster, og det er vel også fint.

Hvis vi moderniserer ritualerne, tror jeg, det vil jage de faste kirkegængere, bort fra kirkerne. Lad mig slutte med et citat af den engelske forfatter G.K. Chesterton: ”Det, vi trænger til, er ikke en kirke, som bevæger sig med samtiden – det slås alle medierne om at gøre. Det, vi trænger til, er i stedet en kirke, som kan bevæge samtiden.”