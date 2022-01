Læser: Præster har besynderlige og uklædelige holdninger om vacciner. Betragt dem dog som Guds gave i stedet

To vaccineskeptiske præster kommer med usande påstande, som ikke er klædelige for præster, skriver læser

Det er dog en besynderlig holdning, de to præster Anja Worsøe Reiff og Peter Sander har til corona-vaccinerne, jævnfør deres indlæg i Kristeligt Dagblad den 13. januar her og her.

Mange af de påstande, de kommer med, er direkte usande og ikke klædelige for en præst. At de har en skepsis imod vaccinerne må stå for deres egen regning. Men at udskælde folk med en anden mening end deres egen er ikke særligt fremmende for en dialog.

Betragt dog vaccinerne som en Guds gave til menneskeheden og vær glad for, at videnskaben kom så hurtigt frem med en vaccine. John Birkemose Rødovre

Jeg tror ikke, de to præster har megen indsigt i, hvor syg man kan blive, dersom man bliver smittet med corona. Vi har problematikken tæt inde på livet, da et familiemedlem arbejder som sygeplejerske på en akutklinik.

Hun fortæller, at de dagligt får mange smittede ind med corona på akutklinikken. De fleste, der bliver indlagt, er forholdsvis unge mennesker og uvaccinerede. Nogle af dem er meget syge og kræver indlæggelse. Afdelingen ligger i øjeblikket underdrejet, da flere af hendes kolleger er blevet smittet og derfor skal være i isolation.

At påstå, at det er hip som hap, om man er vaccineret eller ej, er en fejlbedømmelse af dimensioner.

Og forhåbentligt kan vi være med til at undgå at smitte andre. Det skylder vi samfundet og det sundhedspersonale, der knokler med at passe de smittede så godt som de kan.