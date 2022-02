Læser: Sex og Samfunds kønsleg for skoleelever var gruppepres

Jeg anerkender den smerte, det må være for de få, for hvem kønnet har været ubestemmeligt. Men med Sex og Samfunds undervisningsmateriale bliver der pirket til den unges usikkerhed, skriver læser

Det var i slutning af 2000’erne, at vore overbygningselever i uge 6 blev præsenteret for Sex og Samfunds undervisningsmateriale. Eleverne skulle stille sig i den cirkel på gulvet, der markerede det køn, eleven følte sig som.

Jeg husker det som en øvelse for klassens friske. Nogle elever stod nølende tilbage og vidste ikke, hvad de skulle mene. For man var vel en pige eller en dreng? Eller var det mon illegitimt? Hele seancen havde tillige skær af gruppepres.

Siden den episode har jeg ikke ønsket at bruge Sex og Samfunds materiale, som næsten har monopol på området. Dets formål er at rokke ved gængse forestillinger i ligestillingens navn: Det er lige så normalt at føle sig som et andet køn, end det, man er født med. Køn skal ikke forklares biologisk, men er en social konstruktion.

De unge må ikke længere finde deres tryghed, glæde og stolthed over deres biologiske køn og da slet ikke opdrages som sådan.

Jeg anerkender den smerte, det må være for de få, for hvem kønnet har været ubestemmeligt. Selvfølgelig skal der være plads til den, der føler sig som det modsatte køn. Men med materialet bliver der pirket til den unges usikkerhed.

Jeg betragter den omtalte seance som overgreb over for en flok teenagere, for hvem det at finde sin identitet i forvejen kan være svær. Er dette ikke med til at presse flere usikre unge ud i en forvirret kønsidentitet med psykologiske ar på sjælen? Det frygter jeg.