Læser: Statsministeren går til teatret

I Kristeligt Dagblads leder torsdag 17. februar spørger Henrik Hoffmann-Hansen i anledning af statsministerens kovending i miljøpolitikken, hvordan folket skal vide, hvad politikere og "partier i virkeligheden mener og står for," når standpunkter og holdninger ubesværet skiftes ud i væsentlige spørgsmål.

Specielt for statsministerens vedkommende kan man godt undres over, hvor mange inkarnationer hun kan udkomme i. Som den første huskes vel den med makrelmadden. Senere er en lang række kommet til såsom den markante NATO-tilhænger. Den foreløbig seneste kom forleden aften, hvor Mette Frederiksen blev fotograferet til teaterpremiere på Per Olov Enquists "Fra regnormenes liv".

Ganske harmløst, men det er nu alligevel underligt, tænker man lidt ondskabsfuldt, at det netop var "Fra regnormenes liv", vi skulle tages med til. Det er et stykke, hvor hovedpersonen under en tale til kongeparret taber sine forlorne tænder på gulvet lige for øjnene af majestæterne.

Måske læser spindoktorer ikke teaterstykker?