Læser: Tesfaye og Knuth er spildt talent

Det var behageligt overraskende, da de to mænd Mattias Tesfaye (S) og Marcus Knuth (K, dengang V) i 2015 kom i Folketinget. Vidt forskellige med hensyn til politisk udgangspunkt, men med en friskhed i forhold til den kommende gerning, formodentlig beroende på deres fagligt betonede virkeligheds-opfattelse. Den ene med baggrund i håndværkermiljøet, den anden med militæruddannelse som basis. Jeg glædede mig første gang, de tog ordet. Der var substans i indlæggene.

To år gik der, to år. Så sad de i saksen og blev (formodentlig på grund af deres dygtighed) dem der skulle forsvare den ene tåbelige symbollov efter den anden. De blev de respektive partiers værdikrigere og fedtede rundt med formuleringer, der skulle skjule deres skamfuldhed. Og de kommer aldrig ud af den klemhærk, to politiske talenter spildt på meningsløs beskæftigelse.

Marcus Knuth har som det sidste kastet sig over to kvinder, som ikke vil give hånd til mænd. "De gider ikke", siger han, og han har altså været i Afghanistan i flere omgange, så tror han virkelig det handler om dovenskab? De koster skatteyderne penge fordi de skal have erstatning. En erstatning der svarer til en lillebitte månedsløn for Knuth. Gad vide hvad skatteyderne kunne spare, hvis han begyndte at lave noget vigtigt i Folketinget, eventuelt mht. klima, transport, byplanlægning, skolereformer.

Han kunne også tage på en lang vandretur sammen med Tesfaye, til Rwanda for eksempel, og snakke om det der oprindeligt fik dem til at gå ind i politik.