Læser til DR: Sluk for den infantile musikterror!

Jeg kan næppe være den eneste i dette kongerige, som finder det stærkt generende, at DR lader sine programmer næsten konsekvent ledsage af aldeles uvedkommende baggrundsmusik. Kun for programmer med undertekster kan lyden fravælges. Ellers er man som seer tvangsindlagt til trommehvirvler, strygermusik og hvad man ellers finder for godt i DR.

Helt absurd bliver det ved undervandsoptagelser, hvor DR indlægger aldeles irrelevant lyde blandt andet af strømmende vand. Blandt DR’s ansatte må der vel være mange, som har fået hovedet under vand i naturen, og som derfor har oplevet, at absolut stilhed – måske med undtagelse af sporadiske grynt fra visse fisk i varme lande – hersker under vandet?

Mange erindrer nok DR’s store satsning med udsendelsesrække ”Vilde vidunderlige Danmark” om danmarks dyreliv, hvor Lars Mikkelsens kælne fortællerstemme om ”musemors” fortrædeligheder med videre ofte blev overdøvet af baggrundsmusikken. Det var en sand lidelse og overskyggede ganske de mange fine og sjældne naturoptagelser.

Særlig kritisabelt er det, at DR i sin programtilrettelæggelse totalt har ignoreret den store og voksende gruppe af seere, som er mere eller mindre hørehæmmede og derfor ikke kan høre speakerstemmen på grund af den enerverende baggrundsmusik.

Jeg er er så gammel, at jeg kan huske DR’s pausefisk. Jeg erindrer dog ikke, om de også var ledsaget af musik, men jeg kunne foreslå DR, at pausefiskene genindføres uden musikledsagelse som en pause, hvor sindet for en kort stund kan blive bragt i ro som kontrast til de utallige indtryk, vi får dagen igennem. Blot 10 minutters stille-tv med eksempelvis en flok gule kirurgfisk, der yndefuldt bevæger sig synkront over et koralrev, vil være saliggørende også for mindre børn. Afgørende er det at vælge samme art, så at opmærksomheden alene retter sig mod fiskenes bevægelser i stedet for, at blikket flytter sig rundt på en blandet flok af farvestrålende tropefisk.

Men frem for alt: Sluk for den infantile musikterror!