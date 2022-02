Læser: USA-baser i Danmark er fredspolitisk vanvid

Det må ikke ske, at Danmark med accept af udstationering af amerikanske tropper på baser i Danmark låser sig fast og helt underlægger sig USA's uberegnelighed, som udenrigspolitisk tilsyneladende er styret af dets militær-industrielle-medie-akademiske kompleks. Se dog situationen i fugleperspektiv så man også kan se, hvad USA/NATO selv har gjort siden 1990. Næsten alle amerikanske præsidenter siden Anden Verdenskrig har startet nye krige.

Der er ikke brug for fortsat ensidig oprustning. Freden skabes gennem forhandlinger med alle parter – også dem USA ser som sine "fjender" i kampen for at beholde sin dominerende stilling som verdens største militærmagt. Selvom og måske netop fordi USA's økonomiske magt er relativt faldende, og landet har indre demokratiske problemer på grund af den store ulighed. (Krigs-)partiernes valgte politikere er meget styret af kapitalinteresser ikke mindst via lobbyisterne fra våbenindustrien, som, på bekostning af socialt udsatte amerikanere, er de eneste, der nyder godt af det øjeblikkelige krigshysteri.

I 1980'erne udviklede Palme-kommissionen ideen om fælles sikkerhed, hvor alle må lære at se konflikter i et fugleperspektiv samt forstå og anerkende andres legitime behov for den samme sikkerhed som en selv, hvilket ensidig oprustning udelukker.

Det var en tankegang, som bidrog til afslutningen på den kolde krig, men som i takt med den senere militariserings fremmarch de sidste 25 år er blevet trængt i baggrunden. Nu må vi kæmpe for at tankegangen om at skabe en fælles sikkerhed vinder frem, fordi det er den eneste bæredygtige løsning på konflikter, så vi ikke blåt undgår atomkrig, men også en forværring af klimakrisen med al det CO2-udslip og ressourcedestruktion, som oprustning og – Gud forbyde det – krig skaber.