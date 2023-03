Leder af Center mod æresrelaterede konflikter: Velfærdsstaten kan også udøve social kontrol

I takt med at flere med anden etnisk oprindelse får job i det offentlige, er der risiko for, at idéen om individets ret til selvbestemmelse kolliderer med loyaliteten over for baglandet – for eksempel i sager om unge, der vil frigøre sig fra familien