Leder af Grundtvig-Akademiet: Kritikere af den grundtvigske humanisme bør åbne vinduet

Det grundtvigske kritiseres ofte for at dyrke en ufarlig humanisme. Men kritikken kommer ofte fra nogle, der ønsker en kirke, der mest er optaget af sig selv, skriver Ingrid Ank

Kritikken er selvfølgelig velkommen – og også diskussionen af hvad det grundtvigske egentlig er – men jeg spørger alligevel mig selv, hvilken verden disse kritikere lever i? For underforstået eller eksplicit i deres kritik er nemlig ofte også, at "den bløde grundtvigske humanisme" har "vundet værdikampen", at det er mainstream, flertallets magelige og ligegyldige synspunkt.

Det grundtvigske har nemlig ikke vundet – der er tværtimod akut brug for grundtvigske stemmer (i flertal, selvfølgelig, som grundtvigsk går man jo ikke i takt). Derfor har jeg lavet en (ufærdig) liste over anliggender, man kan kaste sig over, når man får øje på verden uden for vinduet: