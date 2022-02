Den russiske præsident Vladimir Putin er dybt præget af et nederlagstraume og vil genrejse Rusland af den kolde krigs aske, vurderer forfatter og tidligere Moskva-korrespondent Leif Davidsen

Leif Davidsen: Putin vil sikre, at der om 50 år står statuer af Vladimir den Store overalt i Rusland

Vladimir Putin er en bitter mand, som føler sig forrådt. Det konstaterer journalist, forfatter og Rusland-kender Leif Davidsen efter at have iagttaget den russiske præsident i tv-taler den seneste tid. Putin er en mand, som har følt sig hånet af Vesten igennem de over 30 år, siden den kolde krig nåede sin afslutning, og Sovjetunionen måtte erkende sit nederlag, vurderer Davidsen.