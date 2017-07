Lesbisk: Præster må gerne nægte at vie mig

Jeg deler gerne folkekirken med alle, der vil være en del af den. Også dem, der ikke mener, jeg skal giftes i kirken, skriver lesbisk DSU'er

For mig er den danske folkekirke et frirum med højt til loftet.



Det er noget af det, jeg holder mest af ved folkekirken. Der er plads til det hele – fra klirrende flasker under alkoholikerens begravelse og urolige børn under dåben til stille højmesser og tekstlig fordybelse.



Ja, selv til at sådan nogle som mig, homoseksuelle, kan blive viet.



Når det er sagt, mener jeg stadig, at præsters ret til at sige nej til at udføre en vielse er afgørende.



Friheden til at være den, man er, og mene det, man vil, er bærende i vores samfund, så derfor må det også være bærende i vores kirke. I vores folkekirke med højt til loftet er der plads til den personlige fortolkning af Bibelen, og heldigvis er der langt mellem de præster, der siger nej til at vie homoseksuelle.



Derfor er tanken om at tvinge præster til at vie nogen for mig at se også fuldstændig modsat alt, hvad kirken står for.

I øvrigt forstår jeg heller ikke, hvordan et sådan påbud skulle fungere.



Skal præster blot udføre selve vielsen og ellers prædike, som de plejer? Eller vil man begrænse præsters tale- og trykkefrihed, så de ikke må udtale sig negativt om emnet? Skal der en begrænsning på, hvilke dele af Bibelen der må citeres til gudstjenesterne?



Jeg deler gerne folkekirken med alle, der vil være en del af den. Også dem, der ikke mener, jeg skal giftes i kirken.