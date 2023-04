Lidelsen er tragisk. Men den er også nødvendig for sjælen

Livet er tragisk. Al den død, sygdom og ødelæggelse tager livet af os langsomt, så vi lider, falder ned i et sort hul og ender med at dø.

Men døden får ikke det sidste ord. Af rådne rester opstår noget nyt, livet spirer, energien vokser, og noget smukt opstår.

Ja, opstår. Det er ordet. Ligesom død og lidelse er det. Rimer det på noget? Ja, påske.

Påske er nemlig ikke kun en årlig kristen højtid. Påske sker hele året, hele livet med os alle sammen og naturen som helhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi lider, vi dør, vi opstår sammen med naturen i livets cyklus. Tankerne stammer fra franciskanermunken Richard Rohrs bog ”Falling Upward” med udgangspunkt i Jesu ord:

”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.” (Joh. 12, 24).

Ritualer som jul og påske er gode at holde fast i som gelændere for troen, men de symboliserer noget mere: at Jesus led i solidaritet med menneskeheden. At han døde for at sone al verdens synd. At han opstod og besejrede døden.

Men de symboliserer også, at lidelse er en del af menneskelivet, og det er en nødvendig del, mener Rohr. Døden, hvor vi kommer til ende med os selv og må give op, er også en nødvendig ydmygelse for egoet, for at nye erkendelser kan blomstre i sindet.

Ofte er det, når vi giver op, at vi med Rohrs ord ”falder op” – det vil sige opnår en højere bevidsthed og kommer frem til det, han med Carl Jungs ord kalder livets anden del.

Den første del handler om beholderen. Vi danner identitet, sætter grænser, kræver noget for noget, skiller ad i enten-eller, og vi er for det ene og imod det andet. Verden er delt op i rigtig og forkert.

Den anden del af livet handler om indholdet. Vi er så trygge, at vi kan give slip på fastlåste identitetsmarkører. Vi er åbne for nye synspunkter, vi kan reflektere over paradokser, og vi får indsigt, ikke blot viden. Vi er med andre ord trygge og hviler i os selv.

Vejen dertil går gennem nødvendig lidelse. Vi sætter os ikke ud over beholderen og åbner for nyt indhold, medmindre vi tvinges ud i krise. Krise betyder vendepunkt, og der er ifølge Rohr kun tre faktorer, der kan vende os om. Det er først og fremmest et møde med Gud i evighedsøjeblikket. Dernæst en stor kærlighedsoplevelse, og sidst, men ikke mindst, stor lidelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lidelse er nødvendig, fordi den fremtvinger nybrud i sjælens dybder, ligesom de skrappe kemikalier i fremkaldervæsken, der skal mane nye billeder frem, hvor livets anden del kommer til syne. Så vi erkender alle tings samhørighed: at vi alle hører til, og at vi er ét med Gud.

Det er, når vi kan glædes over at trække vejret og mærker, at vi lever, at vi er godt på vej ind i livets anden del. Det er, når vi ser ting oppefra i et sammenhængende felt, og når vi ikke lader vertikale traditioner som religioner skille os, men kan værdsætte de horisontale ligheder, de fællesmenneskelige værdier og troen på noget større i os selv.

Nu er livets første og anden halvdel ikke delt op, så den første del er forkert og den anden rigtig. Begge dele er nødvendige, også første del, hvori traditionerne, ritualerne og højtiderne befinder sig.

Kirkeklokkerne ringer, men klangen er ikke det vigtigste. Kirkerummet er smukt og stemningsfuldt indrettet, men det er jo heller ikke det, gudstjenesten drejer sig om. Liturgi og sakramenter er gode rammer og symboler, men også de er kun jordiske, timelige ritualer, der peger på en højere, åndelig virkelighed. Det ved vi jo godt.

Det, Richard Rohr tilfører os, er, at den åndelige virkelighed, som kirken repræsenterer, også eksisterer uden for kirkerummet, uden for det kristne univers og på tværs af al religion. Det er virkeligheden i selve naturen og menneskelivet: den nødvendige lidelse og død, der absolut må føre til opstandelse, fordi Skaberen selv er til stede i livet.

Som der står om Jesus: ”Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden.” (Ap.G. 2, 24).

Svend Løbner er journalist, redaktør og foredragsholder.