Livet er ikke enestående. Vi skal fejre livet, fordi det er i verden på trods

FOR FEM ÅR SIDEN blev mit liv beriget med en lille datter, og blot to år senere med en søn. Nu er min nye kæreste blevet gravid og skal nedkomme til sommer. Det er en vidunderlig gave, som hver gang er både speciel, fantastisk og enestående i sin fuldstændigt rutineprægede almindelighed. For vi må erkende, at en fødsel er noget temmelig ”uenestående”. Ifølge Danmarks Statistik fødtes der 61.614 børn i Danmark i 2016, hvilket er cirka syv børn i timen, døgnet rundt, hele året.

Selvom vi forældre, for vores egen skyld, opretholder en illusion om vores eget barns særegne fortræffeligheder, er det at få børn eller blive født hverken synderligt specielt eller enestående.

Man skriver sig retteligt blot ind i rækken af alle til enhver tid levende og døde, og det lille nye liv er relativt set derfor intet andet end endnu en midlertidig mund at mætte, et bidrag til overbefolkningen og endnu et øget CO2-aftryk på Jorden, inden vi alle om et øjeblik går til grunde igen. Ganske depressiv tanke. Det bekommer mig ikke vel, nej, snarere skræmmende, at livets grundvilkår blot skulle være denne aristoteliske cirkelgang af evig tilblivelse og tilintetgørelse.

Ikke fordi døden som sådan skræmmer mig. Jeg har tilbragt en uendelighed med ikke at være i verden, så jeg forestiller mig, at jeg har opbygget en vis fortrolighed med min ikke-væren. Alligevel glædes man som forælder, familiemedlem og ven, når et lille nyt liv annonceres. Af den simple årsag, at det ikke er muligt at leve sit liv i en evigt parallyserende angst for stjernehimlen over os, opfyldt af en immanent erkendelse af individets ubetydelighed.

LIVET SKAL NETOP FEJRES, fordi det er i verden på trods. Fordi det ikke er en nødvendig betingelse for det værende i verden og deri kun ved første øjekast kan synes uden formål.

At livet i sig selv er livet værd, som Per Warming folkeligt formulerede det i sin kendte og smukke sangtekst ”Du kom med alt, hvad der var dig”. Dette vil kritiske røster måske kalde for en cirkelslutning og ude af trit med realiteternes grumme virkelighed: at verden ofte er et grumt, uretfærdigt sted, hvor folk fødes, mange lider, nogle få skummer fløden, og så dør vi alle blot igen.

LIVETS GRUNDLÆGGENDE VÆRDI formindskes netop ikke af lidelsen på Jorden, da netop lidelsen og modgangen er skueglasset, hvorigennem vi ser, at livet bærer værdien i sig selv. Menneskets vilje til væren på trods. Vi besidder i os lysten til liv, ja trangen til liv.

I korsfæstelsens ubærlige lidelse og Jesu død fremstår livets værdi derfor allerklarest for den troende. Døden på korset, som er summen af alle uretfærdigheder udmålt i verden, viser os, at der er en vej at manøvre på igennem universets mørke. Jeg cyklede igennem alléen på Assistens Kirkegård i København en morgen i den forgangne uge. De små erantisser knejsede med nakken og kæmpede sig op af den småfrosne plæne. De vover kronbladene og finder livslysten frem på et tidspunkt, hvor alt andet er i dvale, og hvor mørket ellers synes uden ende. Men lyset er allerede vendt, og erantissen bærer blandt alle blomster den stærkeste tro på, at det nok snart skal blive vår igen.

Johannes Chr. Bollmann er stud.theol.