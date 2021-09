Vi er i gang med at sygeliggøre den helt almindelige lidelse forbundet til det at være menneske, skriver Lene Tanggaard om tidens præstationsræs og angstdiagnoser

Livet går ikke ud på at få guld

Forleden foretog jeg et interview med tre helt almindelige gymnasieelever. De var i hvert fald castet som sådan til interviews i forbindelse med en bog, jeg er i gang med at skrive. De unge mennesker viste sig da også at være helt almindelige.