Livstruet mellemøstlig debattør: Afghanistan er et forvarsel om det 21. århundredes geopolitik

Den afghanske civilbefolknings frygt or livet og fremtiden er ham på flere måder ikke fjern; Iyad el-Baghdadi måtte i 2014 flygte fra De Forenede Arabiske Emirater til Oslo, hvor han i dag lever under politibeskyttelse og adskilt fra sin kone og to-årige søn. Årsagen var hans årelange og ofte sarkastiske kritik af mellemøstlige ledere, der dengang blev for meget for foreningen af sheikdømmer, som først anholdt og siden udviste ham.