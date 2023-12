Lotte Mørk: Kan man ønske glædelig jul til en i sorg? Ja, faktisk har man pligt til det

En dødssyg patient fortalte hospitalspræst Lotte Mørk, at hun var ked af, at ingen ønskede hende glædelig jul midt i al sorgen. Men faktisk er det vores pligt at dele ud af vores glæde til dem, der ikke selv har den