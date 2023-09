Målet for den pragmatiske udenrigspolitik: Fred i vor tid. Koste hvad det vil 

For udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) er pragmatisme et ideal. I et omfang, så det kan minde om en ideologi. Ikke overraskende er han derfor den drivende kraft bag lovforslaget om indskrænkning af ytringsfriheden, herunder den kunstneriske frihed.

Presset af totalitære islamiske regimer er Løkke Rasmussen og med ham den øvrige regering i færd med at forgribe sig på den vigtigste af de grundlovssikrede frihedsrettigheder: ytringsfriheden.

Thomas Jefferson, en af det amerikanske demokratis fædre, erklærede i slutningen af 1700-tallet, at hvis valget stod mellem en regering uden ytringsfrihed eller ytringsfrihed uden regering, så ville han til enhver tid foretrække det sidste. For ham var ytringsfriheden kernen i et demokrati.

Ganske vist er vor udenrigsminister ikke ligefrem nogen Jefferson, men midt i pragmatismen var det vel ikke urimeligt at forvente et mindstemål af respekt for en af de bærende søjler i et levende demokrati. Men han og regeringen vælger altså at bøje sig for presset fra totalitære islamiske regimer og forbyde, hvad der i deres øjne er umoralske handlinger, og deponere dele af ytringsfriheden i Mekka.

Så langt gik Stauning-regeringen end ikke i 1930’erne, da Hitlers Tyskland ville have Danmark til at underkaste sig nazisternes foragt for ytringsfriheden. Om muligt var udenrigsminister P. Munch en endnu større pragmatiker end Løkke Rasmussen, men at lægge sig helt i støvet for totalitarismen ville hverken han eller Stauning.

At de islamiske regimer i vidt omfang lukker øjnene for omfattende forfølgelser af kristne, giver tilsyneladende ikke anledning til synderlig bekymring i de udenrigsministerielle kontorer.

Tankegangen er så nogenlunde: Siden 2018 har ministeriet haft en særlig enhed for religions- og trosfrihed. Et så håndfast udtryk for pragmatisk handlekraft må være mere end rigeligt.

Skulle den udenrigsministerielle ”enhed” og dermed regeringen pludselig skride til direkte handling, er der al mulig grund til at frygte, at vore islamiske venner i Mellemøsten og Afrika ville føle det som et overgreb. Og hvad så med den pragmatiske udenrigspolitik?

Man bør huske, at pragmatisme er et styringsinstrument, der er velegnet til at beskytte snævre danske økonomiske interesser. Enhver rettænkende dansker bør vide, at ytringsfrihed og trusler mod kristne er luftige størrelser, hvis betydning ikke lader sig kapitalisere endsige måle på handelsbalancen.

Sådan vil vor pragmatiske udenrigsminister ganske vist aldrig formulere sig, men at han tænker sådan, er sikkert og vist. Motto: Fred i vor tid, koste hvad det vil.

Sven Ove Gade er tidligere chefredaktør og forfatter.