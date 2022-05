Måske er det fint, at der ikke sker så meget på kirkegården

Man kommer ikke uden om, at kirkegårdene har en høj dødelighedsprocent. Blandt fastliggerne er den oppe på de 100 procent. Men kirkegården er også for de levende. Kirkegården er ikke som et lukket gravkapel, men åben for enhver, der vil vandre en tur i de dødes have. Når vi går på kirkegangen, går vi blandt dem, som er gået al kødets gang. Vi bliver mindet om vores dødelighed, men også om vores gæld til forgangne slægter.

Således kan en kirkegårdsvandring mane til ydmyghed, solidaritet og taknemmelighed. Det er nok en spadseretur værd. Ydermere kan et kirkegårdsbesøg vække personlige minder, når vi søger gravene for dem, som vi kendte og mest af alt, når vi står ved graven for de mennesker, som var os særligt nære og kære.