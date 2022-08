Magasin: Er juridisk kønsskifte til børn en god idé?

Som barn var Sørine Gotfredsen fyldt med vemod over ikke at være en dreng. Heldigvis var juridisk kønsskifte til børn ikke en mulighed dengang, siger hun i ugens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin

"Bliver det en dreng eller en pige?”

Engang var det et tilforladeligt spørgsmål, som kommende forældre havde nemt ved at svare på. I dag er spørgsmålet mere kompliceret – og fyldt med politik.

I sidste uge foreslog regeringen at fjerne den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte. Det vil sige, at børn ned til 0 år skal have mulighed for at ændre deres cpr-nummer til et, der stemmer overens med det køn, de identificerer sig med.

Det er absolut ikke en god ide, lød det fra flere sider, og debatten tog hurtigt fart. Blandt andet skrev journalist Nynne Bjerre Christensen, at hun som barn ville være en dreng. Og at hun er glad for, at

muligheden for juridisk kønsskifte ikke fandtes dengang, fordi hun er bange for, hun ville være ”hoppet på den limpind”. Du kan læse eller genlæse debatindlægget på side 6.

Også sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen følte i barndommen dybt vemod over ikke at være en dreng. Men ligesom Nynne

Bjerre Christensen mener hun, at ”vor tids liberale syn på kønsskifte kan lokke forvirrede børn på afveje”, som hun skriver på side 7.

Men der er noget i debatten, som er misforstået, mener kommunikationsmedarbejder Sofie Ivan Andersen. For problematikken ”handler ikke om piger, der gerne vil snitte pinde, eller drenge, der gerne vil gå med kjole,” skriver hun på side 7. Den handler om piger og drenge, der oplever at være det modsatte køn. Transpersoner. Og dem, mener hun, vi burde lytte mere til.

En af dem kan du møde på de bagerste sider i magasinet. Nevan Solagna blev født som pige, men har altid identificeret sig som mand. Selvom der kan være lang vej fra at skifte fire cifre i sit cpr-nummer til at få en kønsskifteoperation, giver Nevan Solagnas fortælling et indblik i, hvordan det er at føle sig fremmedgjort og forkert i sit køn.

Kristeligt Dagblad fulgte ham i den proces, der gav ham en dybere stemme, skægvækst og et ”M” i passet. Og meget mere. Flere af artiklerne er læst op, og du kan lytte til dem i Kristeligt Dagblads app.

