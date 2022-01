Man skal være kammerat med stort K for at mene, at den afgåede formand for 3F har troværdighed i behold

Det er en bemærkelsesværdig sag, B.T. rullede ud i fredags om 3F’s nu afgåede formand, Per Christensen, der over flere år og i to omgange har levet et dobbeltliv med to partnere og dobbelt op på familier, som ikke har kendt til hinandens eksistens. Tirsdag meddelte 3F, at formanden træder tilbage.