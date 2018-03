Mange chefer griber stress helt forkert an

Flere og flere danskere går ned med stress. Men vi kan komme mange langtidssygemeldinger til livs, hvis chefer bliver bedre til at gribe tidligt ind, mener psykiater Jesper Karle

DU SOVER DÅRLIGT OM NATTEN, du har nedsat energi, og du har selvkritiske tanker om, at det, du laver, ikke er godt nok. Alt det ovennævnte er tegn på stress. En tilstand, der er blevet udråbt som en folkesygdom i Danmark. For nylig udkom en rapport, som viste, at knap hver femte dansker i beskæftigelse har følt sig meget stresset i løbet af 2017.

Men der er faktisk noget, vi kan gøre nu og her, for at nedbringe antallet af mennesker, der går ned med stress på arbejdspladsen. Og det er cheferne, der skal løfte læsset, mener psykiater Jesper Karle, der sammen med to kolleger arbejder på en ny bog om, hvordan ledere skal blive bedre til at gribe ind, når deres medarbejdere viser symptomer på stress.