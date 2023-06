Mange er stressede, men hjælpen ligger ligefor: I kroppen

Jævnligt prikkes der til den dårlige samvittighed med meldinger om, at flere danskere oplever et højt stressniveau. Mange af os har mennesker tæt inde på livet, som er stressramte. Og når stress står på over tid, ja, så får vi at vide, at risikoen samtidig øges for udvikling af angst og depression.

Man kan have de bedste ambitioner, men nogle gange kan det virke uoverskueligt at motionere mere, sove bedre, søge hjælp eller meditere, når man er stresset.

Men kroppen kan aktivt inddrages i arbejdet med at geare ned, og så er den jo lige ved hånden. Kroppen er simpelthen nuets sted. Når man er i kontakt med sin krop og bruger den, så har man de optimale betingelser for at være i nuet og opnå fredfyldte øjeblikke, hvor man slipper for tankemylder om fortid og fremtid.

At være til stede gennem kroppen behøver hverken at være vildt, svært eller tidskrævende. Kunsten er dog at vælge det, som giver allermest mening for den enkelte.

Det kan være at vinterbade, hvor man lader sig omgive af det kolde vand og ikke kan andet end at være til stede.

Det kan være at cykle eller løbe, hvor man er i flow med sine bevægelser, fuglene og vinden.

Det kan være at sidde på en bænk og lade sig varme igennem af solen.

Det kan være at gå en tur og bare suge indtryk til sig.

Det kan være at fange en særligt god bølge på sit surfbræt.

Det kan være at spille bold eller badminton, hvor alt bare lykkes.

Det kan være at danse og opleve, at musikken og kroppen smelter sammen.

Det kan være en lille qi gong-bevægelse i slowmotion, som man gentager få gange.

Det kan også være noget så simpelt som at trække vejret ind, helt ned i maven, og langsomt puste ud.

Sådanne fredfyldte øjeblikke kan ifølge den amerikansk-ungarske professor i psykologi Mihaly Csikszentmihalyi have en positiv betydning for vores velbefindende. Altså små øjeblikke, der strækker sig ud over øjeblikket ved at give mere ro og hjælpe med at undgå eller reducere stress.

Den fysiologiske forklaring findes i vores nervesystem, hvor følelser, tanker og oplevelser omsættes til biokemiske reaktioner ved dannelse af hormoner, nerveimpulser og neurotransmittere. Gode øjeblikke fremmer simpelthen biokemiske reaktioner, som fremmer vores velvære.

Elisabeth Bomholt Østergaard og Birgitte Woge Nielsen er lektorer ved Fysioterapeutuddannelsen på Via University College i Aarhus.