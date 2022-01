Marcus Knuth: Sag om muslimske kvinders manglende håndtryk er en hån mod alle, der betaler skat

To muslimske kvinder har fået erstatning, efter deres praktikophold blev afbrudt, fordi de ikke ville give hånd til en mand. Det er et misbrug af religionsfriheden mener Konservatives udlændingeordfører

Der er noget helt galt i Danmark. To muslimske kvinder fik forleden udbetalt en erstatning på 25.000 kroner hver, fordi de stoppede deres praktikforløb på den skole, hvor de var ansat som lærerpraktikanter. Skolens brøde? De bad kvinderne give hånd til den mandlige praktikantvejleder, men det nægtede kvinderne pure.

I Den Konservative Folkeparti mener vi, at det er helt almindelig dansk høflighed at give hinanden hånden. Hvis man føler sig hævet over den skik og derfor nægter at møde sine medborgere med et venskabeligt håndtryk, så er man i hvert fald ikke den krænkede part. Snarere tværtimod.

Det er simpelthen en hån mod alle, der betaler skat, at vores skattekroner går til at behage mennesker, som har et islamistisk syn på, hvad en kvinde må og ikke må. Danmark er et kristent land, og vi skal ikke indrette vores samfund efter Koranens regler.

Hvordan er vi nogensinde nået til et sted, hvor Ligebehandlingsnævnet tilkender muslimske kvinder erstatning, fordi de ikke gider følge almindelig dansk kutyme? I Danmark har vi religionsfrihed, men det skal ikke misbruges til ikke at forholde sig til dansk skik og tradition.

Artiklen fortsætter under annoncen

I nævnets begrundelse står endda, at kvinderne forklarer deres adfærd med, at "det er en måde at være from på at have gode manerer og at være en god muslim." Det er jo totalt absurd. Det danske samfund skal selvfølgelig ikke indrettes efter, hvordan man er en god muslim.

Derfor dur det bestemt heller ikke, at vi bøjer os for kvindernes mellemøstlige skikke, når de ønsker at arbejde som lærere i den danske folkeskole. Danske børn og unge skal ikke undervises i, hvordan man er en from og god muslim. De skal have læring og dannelse – ikke muslimsk indoktrinering.

Sagen er bare endnu et eksempel på, at vi som samfund tager nogle fuldstændig forskruede særhensyn. Det er en misforståelse af dimensioner, at vi bør støtte muslimske kvinder i deres religiøse vildfarelser om, at de ikke må trykke hånden på mænd.

Det er decideret undergravende for vores kristne demokrati, at vi lukker islamismen ind ad bagdøren. Man skal ikke forgyldes og behandles som et offer, fordi man nægter at give andre mennesker hånden. Kvinderne ville hellere stoppe deres praktikforløb end at give hånd til en mand. Det er og bliver deres eget problem.

Marcus Knuth er udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti.