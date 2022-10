Marie Høgh: Kristeligt Dagblad har gjort gudstjenesten en bjørnetjeneste

Kristeligt Dagblads anmeldelser af gudstjenester virker imod hensigten, skriver sognepræst Marie Høgh. For en gudstjeneste er ikke til anskuelse, den er et sjælesørgerisk anliggende for menneskelivets skyld

Hver uge anmeldes en gudstjeneste i Kristeligt Dagblad, som var det en frokostrestaurant, og kvaliteten angives med stjerner ledsaget af anmeldernes mere eller mindre beskrivende, begejstrede eller beåndede kommentarer: ”Der var for lidt vin i bægeret samt en hund med ved alteret – den knurrede kun lidt." "Det var en koncentreret, lyttende og glædesfyldt syngende menighed." "Man mærker, at her er en menighed, som kender hinanden og deres præst og er glade for at komme her." "Hun (præsten) er begyndt den 1. maj i år, og hun ser ud til at trives." "Prædikenen var stærk og inderlig uden sentimentalitet."

Det er såmænd ikke, fordi den brogede skare af anmeldere ikke er kvikke, veloplagte og gudstjenestevante, men man mangler alligevel sansen for, hvad en gudstjeneste er, når man sætter sig på kirkebænken, tager notesbogen frem og bemærker sig, at ”menigheden var helt med under nadveren”. Men hvor var du egentlig selv, kære anmelder?