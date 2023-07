Martin Henriksen: Mange politikere har været i politik, siden de var børn. De forstår ikke det almindelige liv

Det politiske system lider under, at toppolitikere lever i deres egen eliteverden, hvor de lykkeligt er afskåret fra de fleste danskeres udfordringer og problemer. De mangler en grundlæggende forståelse for almindelige menneskers hverdag, og denne manglende forståelse resulterer i, at toppen i langt de fleste partier ofte er ude af stand til at træffe de rette beslutninger i rette tid.

Mange toppolitikere har været politikere hele deres liv, og for en dels vedkommende har de bogstaveligt talt været politikere, siden de var børn.

Det gør det svært for mange politikere i de øverste lag af magtpyramiderne at forstå de konsekvenser, som deres beslutninger har for almindelige mennesker ude i samfundet. Det hjælper naturligvis heller ikke, at nogle har blikket stift rettet mod det næste trin på karrierestigen i forhold til blandt andet internationale topjobs, når de i stedet burde bruge deres kræfter på at sikre en mere effektiv offentlig sektor, på at give danskerne lov til at beholde flere af deres egne penge eller på at holde uintegrerbare migranter ude. Der er rigeligt at tage fat på.

Mange toppolitikere er fra en tidlig alder "opdraget" og skolet i at tale på en bestemt måde og at fremme egne karrieremuligheder ved at spille "spillet". Det, der har været mest slående for mig, er, hvor lidt almindelige menneskers livskvalitet og levevilkår egentlig fylder for de mest magtfulde politikere i partierne.

Opgaven består i, at der etableres en forbindelse til almindelige mennesker. Forbindelsen må indebære en eller anden grad af forståelse for almindelige menneskers levevilkår. Det er et tværpolitisk problem, som jeg ser det.

Mange vælgere har den opfattelse, at toppolitikere netop lever isolereret med egne fordelagtige regler og vilkår, og at de over en bred kam træffer de beslutninger, som i sidste ende er bedst for dem selv.

Uforvarende kom SF's partiformand, Pia Olsen Dyhr, til at udtale noget, som ret klart viser afstanden mellem den politiske elite og normale lønmodtageres hverdag. Hun sagde i dagbladet Politiken:

"Man skal jo ikke arbejde, bare fordi man skal arbejde. Man skal gøre det, fordi man har lyst.“

Når jeg vælger at fremhæve ovenstående citat, er det, fordi det åbenlyst var en "smutter", som afslørede, hvordan mange toppolitikere tænker og lever. Det er som sagt et tværpolitisk fænomen, hos højre og venstre side, det er på fløjene, og det er i midten.

Men en del af årsagen til, at jeg har valgt at melde mig ind i Nye Borgerlige, er, at jeg mener, partiet er det parti, der har de bedste forudsætninger for at kunne være med til at vende udviklingen. Af hensyn til demokrati, folkestyre og danskernes tillid til systemet bør bekymringerne tages alvorligt.

En almindelig lønmodtager kan ikke bare stoppe med at arbejde, fordi han eller hun ikke har lyst til at arbejde, eller fordi man ikke gider at stå op på alle mulige og umulige tidspunkter.

Nogle vil sikkert indvende, at der er toppolitikere, der i en periode er ude af politik i det “rigtige“ erhvervsliv eller på det “rigtige“ arbejdsmarked, men en toplønnet direktørpost, en tjans hos et lobbyistfirma, en ngo eller en interesseorganisation har ikke meget med et rigtigt arbejde at gøre. Det er i hvert fald ikke sådan et arbejde, som de fleste danskere har. I min optik er det en afart af det samme. En anden slags politiker – men stadig politisk.

Det er ikke, fordi man bliver til et dårligt eller til et ondt menneske af at arbejde inden for de nævnte områder, og det er heller ikke fordi, at man er et dårligt menneske, fordi man hele livet har været politiker – naturligvis ikke. Pointen er bare, at man af indlysende grunde ikke har indblik i de menneskers liv, som man regerer over fra sit overprivilegerede liv.

Løsningen er en gennemgribende udskiftning i den politiske top. Der skal være en bedre balance og mere mangfoldighed i forhold til, at flere fra det almindelige arbejdsmarked ender med at repræsentere Danmark på de bonede gulve.

I dag er den balance totalt fraværende, som jeg ser det.

Jeg mener i øvrigt, at det borgerlige Danmarks krise er en del af den samme, større krise i dansk politik. Efter min opfattelse er vores system i krise, og det ser vi blandt andet, når færre stemmer til folketingsvalg, og flere afleverer en stemmeseddel uden et kryds.

Udviklingen blev også bekræftet af et konsulentbureau, der målte sig frem til, at tilliden til Folketinget og embedsværket styrtdykker. Andelen af folk med tillid til, at Folketinget "generelt træffer de beslutninger, der er bedst for Danmark", er faldet mærkbart fra 55 procent til 36 procent, viser en undersøgelse fra konsulentbureauet Primetime.

Tilliden til embedsfolkene er også faldet. Den manglende tillid kunne tænkes at hænge samen med, at afstanden mellem folket og folkets ledere har vokset sig for stor. Mange toppolitikere er for langt væk fra almindelige menneskers virkelighed, og det er flere ude i samfundet måske ved at indse. Det er et demokratisk problem.

Martin Henriksen er sikkerhedsvagt, medlem af Nye Borgerlige og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.